Bebekken yaşadıklarımızı neden hatırlamıyoruz? Hatırlamak mümkün mü?
Hayatımızın en erken yaşam deneyimlerini barındıran bebeklik hatıralarımızı maalesef hiçbir zaman hatırlayamıyoruz. Sanki 1-2 yaşlarında yaşadıklarımız hiç yaşanmamış, yokmuş gibi gelir. Peki, neden bebeklik deneyimlerimizi hatırlamayız? İşte detaylar...
Neredeyse hepimiz bebeklik döneminde yaşadıklarımızı, olaylar başkaları tarafından sık sık tekrarlanmadıkça veya anılar fotoğraflar veya diğer ipuçlarıyla tetiklenmedikçe hayatın ilk anlarını hatırlayamayız. Bunun nedeni nedir? Merak edilen sorular haberimizde...
BEBEKLERİN HAFIZALARI NASIL OLUŞUR?
Bebekken kundaklandığımızı ya da bebeklik yıllarımıza dair hemen hemen hiçbir şeyi - neden hatırlamadığımızı anlamak için öncelikle en erken deneyimlerimizin beyne nasıl kazındığını anlamamız gerekir.
Semantik Bellek ve Epizodik Bellek Arasındaki Farklar
Bebekler hem semantik hem de epizodik hafızaya güvenirler. Semantik hafıza, kişisel deneyimlerden çıkarılmayan bilgilerin işlenmesidir (örneğin, renk isimleri veya tarihteki olayların tarihleri). Epizodik bellek ise kişisel deneyimlere dayanır (okulun ilk gününün nasıl geçtiği ya da 11 Eylül'de nerede olduğunuz gibi).
Zamanla, epizodik hafıza semantik hafızaya dönüşebilir; böylece ilk köpeğinizle oynarken köpekler hakkında bir şeyler öğrendiğinizi hatırlamazsınız - sadece köpeğin ne olduğunu bilirsiniz.
Bebeklik Dönemindeki Anıların Hatırlanmama Nedeni
Bilim insanları bebeklik dönemindeki olayları hatırlayamamamızın nedeninin anıların depolanma ve erişilme şekli olabileceğini düşünüyor. Hem semantik hem de epizodik anılar, beynin korteks olarak bilinen yüzeyinin çeşitli bölgelerinde depolanırken, beynin hipokampüsü tüm bu farklı bölgeleri tek bir merkezi bilgi kaynağına bağlar. Bu bağlantılar, çocukların ve yetişkinlerin uzun vadede anıları hatırlamalarını sağlar.
Bebeklerde Nörogenez ve Hipokampüsün Anı Depolama Üzerindeki Rolü
Bilimsel bir dergide yayımlanan sonuçlar, büyük çocukların ve yetişkinlerin bebeklik yıllarına ilişkin hafıza kaybına yeni bir ışık tutuyor. Çalışma, bebek beyinlerinde sürekli yeni hücre oluşumuna odaklandı. Nörogenez olarak bilinen yeni nöronların büyümesi süreci, bir memelinin yaşamı boyunca gerçekleşir.
Bununla birlikte, bebekler hızlandırılmış bir oranda yeni nöronlar üretir. Peki tüm bu üretim nerede gerçekleşir? Hipokampüs, depoladığımız tüm anılara erişmek için güvendiğimiz yerdir.
Yeni Nöronların Anı Oluşumu ve Erişimi Üzerindeki Etkileri
Denek olarak kemirgenleri kullanan araştırmacılar, hipokampüste oluşan bu yeni nöronların anıların oluşumunu ve erişimini bozduğunu tahmin etti. Aslında, araştırmacılar kemirgenler tarafından oluşturulan yeni nöronların sayısını azaltmak için ilaç kullandıklarında, kemirgenler daha iyi hatırlayabildiler. Nöron sayısını artırmak ise tam tersi bir etki yarattı.
BEBEKLİK ANILARINA ULAŞMAK
İlgi çekici bir tahmine göre, bebek olmayı hatırlama yeteneğinin sol ve sağ el kullanımıyla bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Yayınlanan bir çalışma, hem sağ hem de sol elleriyle görev yapan kişilerin, yalnızca sağ elini kullananlara göre daha erken yaşta oluşan çocukluk anılarını hatırlayabileceğini öne sürdü.
Sağ ve Sol Beyin Yarımküreleri Arasındaki Artan İletişim ve Bellek
Beynin iki tarafını birbirine bağlayan bir sinir demeti olan korpus kallosum 4 veya 5 yaşında işlevsel hale gelir. Hemen hemen aynı zamanda, epizodik anılar beynin sol yarımküresinde kodlanmaya ve sağdan alınmaya başladıkça çocukluk amnezisi kaybolmaya başlar. (Semantik anılar sol yarımkürede hem kodlanır hem de geri getirilir.)
Çalışma, sağ ve sol beyin arasındaki artan iletişimin, karışık elli kişilerin erken dönem anılarını sağ elini kullananlara göre daha verimli bir şekilde kodlamasına ve geri getirmesine olanak sağlayabileceğini ve bunun için daha kalın bir korpus kallozuma (beynin her iki hemisferi arasındaki bilgi iletişimini sağlayan sinir ağlarından oluşan yapı) sahip olabileceklerini varsaymıştır.
Kaynak: Science Howstuffworks