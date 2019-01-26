Bebekleri uyuduktan sonra sallamaya devam etmek beyinlerini geliştirebilir

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Ebeveynler tarih boyunca bebeklerini sallamanın onları daha kolay uyuttuğunu fark etmiştir.
Fakat uyku süresince sallamaya devam etmenin etkileri üzerine bugüne kadar araştırma yapılmamıştı.
İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin yer verdiği yeni bir araştırmaya göre uyku sırasında hafifçe sallanmak hem uyku kalitesini hem de zekayı artırıyor.
Cenevre Üniversitesi'nden bilim insanları yetişkinler üzerinde yaptıkları deneyde 18 yetişkini birer gece normal yatakta, birer gece de hafifçe sallanan yatakta uyuttu.
Aralarında kalp atış hızı, solunum ve beyin aktivitesinin de olduğu çeşitli fiziksel özellikleri inceleyen bilim insanları, sallanan yatakta yatan yetişkinlerin daha hızlı uykuya geçtiğini, daha uzun süre derin uykuda kaldıklarını ve gece boyunca daha az "mikro uyanma" yaşadıklarını buldu.
Araştırmacılar sallanmanın beyin dalgalarını değiştirerek daha derin uyku sağladığını düşünüyor. Sallanmak ayrıca thalamo-kortikal ağların senkronizasyonunu da uyarıyor.
Sallanmanın hafıza üzerindeki etkisini ölçmek için uyumadan önce öğrendikleri kelimeleri uyandıktan sonra hatırlamaları istenen denekler, sallanan yatakta yattıkları geceden sonra çok daha başarılı oldu.
Deneyde kullanılan yataklar az miktarda sallanan yataklardı: Dört saniyelik periyotlarda 10 cm hareket ediyorlardı.
Araştırma ekibinin lideri Dr. Laurance Bayer, deneklerin hiçbirinin hareket hastalığına yakalanmadığını ve tümünün sallanarak uyumayı sevdiğini söyledi.
Bayer'e göre pek çok insan farkında olmadan gündelik hayatta sallandıkları zaman rahatlıyor:
"Arabada veya trende çok daha hızlı uyuyan yetişkinler var.
"Bir vinç operatörü bize yavaşça salınan vinçte çok rahat uyuduğunu, bu yüzden evde uyumakta zorlandığını söylemişti."
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