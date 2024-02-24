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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Becao, 119 gün sonra kadroda - Fenerbahçe Haberleri

        Becao, 119 gün sonra kadroda! Fenerbahçe - Kasımpaşa maçından notlar

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre Kasımpaşa maçına tek değişiklik ile çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:53 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:53
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        Becao, 119 gün sonra kadroda
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        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçı 11'inden tek değişikliğe giderek, Sebastian Szymanski yerine Mert Hakan Yandaş’a görev verdi.

        Becao, 119 gün sonra kadroda

        Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sakatlığının ardından formasına kavuştu. 29 Ekim 2023’te oynanan Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan ve tendon kopması yaşayan futbolcu, tedavisinin ardından antrenmanlara da başlarken teknik heyetin raporu doğrultusunda 119 gün sonra kadroda yer buldu.

        Mert Hakan, ligde 3. kez 11’de

        Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Rizespor maçının 46. dakikasında oyuna girerek galibiyetin mimarlarından olan Mert Hakan Yandaş, bu müsabakaya 11’de başladı. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin ilk iki haftasında (Gaziantep FK, Samsunspor) 11’de görev almıştı. Mert Hakan, bu sezon Süper Lig’de 10 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta forma giydi.

        Sarı-lacivertlilerde 4 eksik

        Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sakatlığını tamamen atlatırken, riske edilmemesi için kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan Joshua King’in yanı sıra Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci de kadroda bulunmuyor.

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