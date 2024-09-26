Becao: Kendimi her zaman hazır tutuyorum

Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Rodrigo Becao, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında 2-1'lik skorla kazandıkları Union Saint-Gilloise karşılaşmasını değerlendirdi.

Brezilyalı savunma oyuncusu, "Böylesine bir derbi oynadığınız zaman, kaybettiyseniz hemen bir sonraki maçın gelmesini istersiniz ki telafi edebilesiniz. Hocamız bunu istedi, kazanmayı hedefledik. İyi oynadık. Antrenmanlarda tek düşüncemiz bu maçı kazanmaktı ve istediğimizi aldık." dedi.

Fiziksel durumuyla ilgili konuşan Becao, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum ve her zaman kendimi hazır tutuyorum. Kimin oynayacağı hocamızın kararı. Ben fırsat gelince hazır olmak için çalışıyorum, çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugün takımıma yardım ettiğim, kazandığımız için mutluyum. Bu durumda kazanan Fenerbahçe oluyor." ifadelerini kullandı.

"KAZANAN FENERBAHÇE OLUYOR"

Açıklamalarını sürdüren Becao, "Stoper ikilisi sürekli değişiyor, çünkü takımda çok fazla kalite ve opsiyon oluyor, kazananı Fenerbahçe oluyor. Forma şansı geldiği zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." sözlerini sarf etti.

"HERKESİN KENDİ FİKRİ VAR"

Becao son olarak, "Herkesin kendi fikri var. Takım olarak kaybediyoruz, genele bakmak gerekiyor. Derbiyi kaybedince savunmada da hatalar vardı, sahada değildim ama olmak isterdim. Derbiyi kaybettiysek daha iyi savunma yapmalıydık diyebiliriz. Tüm takım kendine bakıp kendini geliştirmeli." şeklinde konuştu.