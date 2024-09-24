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        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ - AYEDAŞ duyurdu: 24 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi programı

        İstanbul'da yaşanabilecek elektrik kesintileriyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 24 Eylül Salı günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi olabileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 00:13 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:13
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        Planlı elektrik kesinti bildirimleri yakından takip ediliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın arıza sorgulama sayfasıyla ilgili araştırmalar, BEDAŞ’ın yaptığı açıklamanın ardından hız kazandı. İstanbul’un farklı bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 24 Eylül Salı günü planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilebileceği açıklandı. İşte elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 24 Eylül Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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