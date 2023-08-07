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        Haberler Gündem BEDAŞ DUYURDU: İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi! 7 Ağustos 2023 elektrikler mi kesildi, nerede ve ne zaman gelecek?

        BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi!

        İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler açıklandı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından 7 Ağustos Pazartesi günü için yayınlandı. İşte 7 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi...

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 12:38
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        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan duyuruya göre 7 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. 7 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanılan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlandı. Son dakika duyurusunun ardından "İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanılan ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 7 Ağustos 2023 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi...

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        BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA!

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. İstanbul'un 21 ilçesinde belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 7 Ağustos İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler;

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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