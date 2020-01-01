Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 1 Ocak 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 436.,437.,438.,439.,440.,502.,507.,508.,509.,510.,513.,514.,515.,516.,517.,520.,522.,CENGİZ TOPEL,KARAOSMANOĞLU,OKUL,ÇENGEL sk 09:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251557)
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