İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Buna göre, 11 Haziran Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, "11 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...