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        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 13 Eylül 2024 İstanbul elektrik kesintisi programı

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 13 Eylül İstanbul elektrik kesintisi programı

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 13 Eylül Cuma günü İstanbul'da elektrik kesinti programını açıkladı. Yapılan duyuru sonucunda, "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu yanıt buldu. İşte 13 Eylül 2024 İstanbul elektrik kesintisi programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 00:24 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:24
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        İstanbul genelinde meydana gelecek elektrik kesinti programı AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden günlük olarak yayınlanıyor. İstanbul genelinde bazı ilçelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman elektrik verilemiyor. Peki, "İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 13 Eylül 2024 Cuma İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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