Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 16 Eylül 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        16 Eylül 2024 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 16 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Zaman zaman bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle il genelinde bazı noktalarda elektrik kesintisi yaşanabiliyor. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler için sorgulama ekranına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 23:15 Güncelleme: 15.09.2024 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da elektrik kesintisi sorgulama sayfası, özellikle planlı kesintilerin ve arızaların takibi için büyük önem taşımaktadır. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleştirdikleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. 16 Eylül için planlanan kesintiler hakkında bilgi almak isteyenler için sorgulama ekranları hizmete sunuldu. İşte güncel bilgiler...

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 16 Eylül Pazartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        3

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silah sesleri duyuldu! "Trump güvende"
        Silah sesleri duyuldu! "Trump güvende"
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        Dev maçta kazanan yok!
        Dev maçta kazanan yok!
        Yolcuların arasında husumetlisini vurdu!
        Yolcuların arasında husumetlisini vurdu!
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
        Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        Profesörün trajik ölümü!
        Profesörün trajik ölümü!
        Fenerbahçe'den rekor!
        Fenerbahçe'den rekor!
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'