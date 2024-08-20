BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 20 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) il genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Kent sakinleri hangi ilçelerde planlı elektrik kesintisinin yaşanacağını BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 20 Ağustos 2024 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 20 Ağustos Salı günü İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerinin yapılacağı mahalleleri duyurdu. Yapılan duyuru, "elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 20 Ağustos 2024 BEDAŞ ve AYEDAŞ planlı elektrik kesintisi programı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 20 Ağustos Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ