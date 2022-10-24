ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Elektrik kesintilerinin ne zaman yapılacağını ve ne kadar süreceğini öğrenmek için ALO 186’yı arayabilir veya Avrupa yakasındaysanız BEDAŞ’ın web sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi almak için yine ALO 186’dan bilgi alabilir veya AYEDAŞ’ın web sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.