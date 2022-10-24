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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Ekim Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

İstanbul’da planlı bakım ve onarım çalışmaları için yapılacak elektrik kesintisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın duyurduğu bilgilere göre 24 Ekim Pazartesi günü İstanbul’un her iki yakasında da elektrik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler…

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  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Ekim Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, ne zaman gidecek ve ne zaman gelecek?

    Yapılan planlı bakım ve onarım çalışmalarından dolayı veya arıza durumlarından kaynaklı olarak elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor. Avrupa Yakasında, Avcılar, Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş ve birçok ilçede kesinti yapılacak. Anadolu Yakasında ise Pendik, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir gibi ilçelerde kesinti yaşanacak.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Ekim Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, ne zaman gidecek ve ne zaman gelecek?

    ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

    Elektrik kesintilerinin ne zaman yapılacağını ve ne kadar süreceğini öğrenmek için ALO 186’yı arayabilir veya Avrupa yakasındaysanız BEDAŞ’ın web sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    Anadolu Yakasında yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi almak için yine ALO 186’dan bilgi alabilir veya AYEDAŞ’ın web sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Ekim Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, ne zaman gidecek ve ne zaman gelecek?

    İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI BAZI İLÇELER

    ARNAVUTKÖY

    ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah AKÇA MESCİT, BEYSAN, CAFER, EĞİLMEZ, GÜZİN, HAVADAR, KINALIZADE, PİYADE, SAYGILI, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZLEMLİ sk bölgelerinde

    24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Ekim Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, ne zaman gidecek ve ne zaman gelecek?

    AVCILAR

    AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde

    24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Ekim Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, ne zaman gidecek ve ne zaman gelecek?

    BAĞCILAR

    BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1686., 1688., 1694. sk bölgelerinde

     24/10/2022 09:00:00 - 24/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    ATAŞEHİR

    24.10.2022 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ALİ KUŞÇU, 3.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Ekim Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, ne zaman gidecek ve ne zaman gelecek?

    BEŞİKTAŞ

    BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah LADİN, ORG. İZZETTİN AKSALUR sk bölgelerinde

     24/10/2022 00:00:00 - 24/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    KADIKÖY

    24.10.2022 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, AKIN, VAPUR YOLU, PEMBE GÜL, KUZU, BEDRİ GÜVEN, ZİHNİ SAKARYALI, ALAN, MÜCAHİT, HAMİYET YÜCESES
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 24 Ekim Pazartesi İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, ne zaman gidecek ve ne zaman gelecek?

    ÜSKÜDAR

    24.10.2022 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Etkilenen Cadde / Sokak ZAFER, MİLLİ, BAĞLARİÇİ, ARAÇ, ZAFERLER, PEMBEKARANFİL

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