Elektrik kesintisi sorgulama sayfası... AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 3 Kasım Pazar günü planlı elekrtik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?