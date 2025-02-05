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        Haberler Bilgi Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! 5 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintisini duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı merak konusu oldu. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 01:41 Güncelleme: 05.02.2025 - 01:41
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        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu!
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        Elektrik kesintisi sorgulama sayfası... AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. İstanbul'un bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sonucunda 5 Şubat Çarşamba günü planlı elekrtik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 5 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

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        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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