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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! Bazı ilçelerde 4 saat bazı ilçelerde yarım saat elektrik kesintisi yaşanacak!

AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın duyurduğu bilgilere göre bugün İstanbul’un belirli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve saatleri…

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  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelere yapılacak, saat kaçta gidecek, ne zaman gelecek?

    17 Ekim Pazartesi günü İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacağı merak ediliyor. Bazı ilçelerde 4 saatlik kesinti beklenirken, bazı ilçelerde yarım saatlik kesintiler olması bekleniyor.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelere yapılacak, saat kaçta gidecek, ne zaman gelecek?

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik ve arıza işlerinden sorumludur.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelere yapılacak, saat kaçta gidecek, ne zaman gelecek?

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik ve arıza işlerinden sorumludur.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelere yapılacak, saat kaçta gidecek, ne zaman gelecek?

    KESİNTİ YAŞANACAK BAZI İLÇELER

    BAYRAMPAŞA

    Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat

    Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

    Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bayrampaşa

    Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TRİKOCULAR, TUNÇ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU sk bölgelerinde 17/10/2022 19:00:00 - 17/10/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

    Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ekim 2022 Pazartesi 19:00

    Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ekim 2022 Pazartesi 23:00

     

     

     
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! İstanbul’da elektrik kesintisi hangi ilçelere yapılacak, saat kaçta gidecek, ne zaman gelecek?

    PENDİK

    Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

    Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

    Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Pendik

    Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : TOROS, ZEYTİN DALI, ERCİYES

     Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:00

    Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ekim 2022 Pazartesi 16:30

     

    Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 30 dakika

    Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul

    Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Pendik

    Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YENİ ASIR

    Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Elektrik kesintisi başlama zamanı : 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:00

    Elektrik kesintisi bitiş saati : 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:30

     

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