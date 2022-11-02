ELEKTRİKLERİN NE ZAMAN GELECEĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AYEDAŞ Anadolu Yakası’nda yaşanan kesinti ve arıza işlerinden sorumludur. BEDAŞ ise Avrupa Yakası’nda meydana gelen kesinti ve arıza işlerinden sorumlu. Elektriklerin ne zaman geleceğini ve neden gittiğini öğrenmek için ALO 186 hattını arayarak öğrenebilirsiniz.