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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’un her iki yakasında 2 Kasım Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ uzun süredir İstanbul’un ilçelerinde planlı ve bakım çalışması nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerini duyuruyor. Mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını İstanbul sakinleri takip ediyor.

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  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kaça kadar sürecek?

    İstanbul’da yaşayan vatandaşlar sıkça elektrik kesintilerine maruz kalabiliyor. 2 Kasım 2022 Çarşamba günü hangi ilçelerde kesinti yaşanacağı araştırılıyor. Planlı bakım ve onarım çalışmalarının yanında arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşanabiliyor.

    “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna cevap olan AYEDAŞ ve BEDAŞ, bugünkü kesintilerin listesini paylaştı.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kaça kadar sürecek?

    ELEKTRİKLERİN NE ZAMAN GELECEĞİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    AYEDAŞ Anadolu Yakası’nda yaşanan kesinti ve arıza işlerinden sorumludur. BEDAŞ ise Avrupa Yakası’nda meydana gelen kesinti ve arıza işlerinden sorumlu. Elektriklerin ne zaman geleceğini ve neden gittiğini öğrenmek için ALO 186 hattını arayarak öğrenebilirsiniz.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kaça kadar sürecek?

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    Eğer Anadolu Yakası’nda yaşanan elektrik kesintilerini öğrenmek istiyorsanız. AYEDAŞ’ın web sitesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler! Elektrikler ne zaman gelecek, kaça kadar sürecek?

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

    Avrupa Yakası’nda meydana gelen kesintileri öğrenmek için ise BEDAŞ’ın web sitesinden sorgulama yapabilirsiniz.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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