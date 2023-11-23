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        Haberler Gündem Bedava doğalgaz desteği uzatıldı mı? 2023 Ücretsiz doğalgaz uygulaması ne zaman sona erecek, bitti mi ve son tarih nedir?

        Doğalgaz desteği uzatıldı mı? Ücretsiz doğalgaz uygulaması ne zaman kadar geçerli?

        Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 yıl boyunca konutlarda kullanılacak aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen doğalgazın ücretsiz verileceğini duyurmuştu. Yapılan bu açıklama, "Doğalgaz desteği uzatıldı mı? Ücretsiz doğalgaz uygulaması devam ediyor mu?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte bedava doğalgaz desteğinin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 11:26 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:26
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        Ücretsiz doğalgaz uygulamasının sona ereceği tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 yıl süreyle kullandığı 25 metreküp doğalgazın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağı geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Peki, "Doğalgaz desteği uzatıldı mı? Ücretsiz doğalgaz uygulaması ne zaman kadar geçerli olacak?" İşte ücretsiz doğalgaz desteğine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

        Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

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        Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

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        AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

        Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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