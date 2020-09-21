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Bedava ve hızlı kargo Amazon Prime ile Türkiye’de!

19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan ayrıcalıklı üyelik servisi Amazon Prime artık Türkiye’de! 20 kategoriden binlerce üründe bedava ve hızlı kargo ayrıcalığı sunan Amazon Prime’a 30 günlük ücretsiz deneme sonrası aylık 7,90 TL ücret karşılığında üye olunabilecek. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’daki Amazon Prime üyelerine 50 TL ve üzeri alışverişlerinde aynı gün teslimat ayrıcalığı sunulurken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 şehirdeki üyeler ertesi gün teslimat hizmetlerinden yararlanabilecek.

Bedava ve hızlı kargo Amazon Prime ile Türkiye’de!

Amazon Prime şimdi Türkiye’de! Amazon.com.tr’nin yeni üyelik servisi Amazon Prime’a üye olan müşteriler kitaptan elektroniğe, modadan kişisel bakıma 20 kategoriden binlerce çeşitli ürüne hızlı kargo seçenekleriyle sahip olabiliyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşteriler 50 TL ve üzeri alışverişlerinde aynı gün teslimat ayrıcalığından faydalanabilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki müşteriler minimum alışveriş limiti olmaksızın ertesi gün teslimat, Adana, Mersin, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve diğer 15 ildeki müşteriler ise 2 gün içerisinde teslimat hizmetinden yararlanabiliyor.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime’ı Türkiye’deki müşterilerimiz ile buluşturduğumuz için oldukça mutluyuz. Amazon.com.tr’yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. Müşterilerimiz, eşi benzeri görülmemiş hızlı teslimat deneyiminin tadını çıkarabilecek. Ayrıca Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra çok daha fazla ayrıcalık sunuyor. Her bir yan faydayı ayrı ayrı düşündüğümüzde oldukça değerli bir paketi cazip bir fiyatla müşterilerimizle buluşturduğumuz için çok memnunuz,” dedi.

Bulunduğunuz şehir ve konumla ilgili teslimat süresi bilgilerine ulaşmak için Prime ayrıcalıkları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Amazon Prime üyeleri, bedava ve hızlı kargo seçeneklerinin yanında üyelere özel indirim ve fırsatlar, Prime Video aracılığıyla Tom Clancy’s Jack Ryan, Good Omens gibi Amazon Originals yapımlarını da içeren geniş dizi ve film seçkisi; Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar, ayrıcalıklı oyun içi içeriklere ücretsiz erişim, Twitch.tv kanalına ücretsiz abonelik fırsatı ve çok daha fazlasını içeren bir pakete aylık 7,90 TL’ye sahip olabiliyor.

Amazon Prime’ı 30 gün ücretsiz denemek ve detaylı bilgi için: amazon.com.tr/prime

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