Bedelli askerliğe zam geliyor: Ne kadar olacak?

Memur maaş zammına gelecek zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti de artacak. Bu ay içinde başvuru yapanlar zamlı ücretten etkilenmeyecek.

Bedelli askerlik ücretine, 6 ayda bir memur maaş zam oranına göre artış yapılıyor. Halihazırda askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler 280 bin 850 lira ödeme yapıyor. 31 Aralık'a kadar başvuru yapanlar da bu tutarı ödeyecek. Ancak 1 Ocak tarihinden itibaren başvuru yapanlar yeni fiyattan ödeme yapacak.

BEDELLİ ASKERLİĞE NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur maaşlarına yapılacak altı aylık zammın yüzde 17 olması halinde yeni bedelli askerlik tutarı 328 bin 594 TL olacak. Maaşlara yüzde 18 zam gelirse 331 bin 403, yüzde 19 zam yapılması halinde yeni tutar 334 bin 211 liraya yükselecek. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 20 zam gelirse yeni bedelli askerlik ücreti 337 bin 20 lira olacak.

1 TEMMUZ 2026'YA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Ocak ayında yapılacak zamla belirlenecek olan yeni bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak.