Bedelli askerlik 4. celp dönemi için heyecan başladı. Bedelli askerlikten faydalanmak için işlemlerini tamamlayan adaylar son aşama olan 21 günlük zorunlu eğitim yerlerini öğrenmek için yapılacak açıklamayı bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan bedelli askerlik 4. celp döneminde son durum ne?

BEDELLİ ASKERLİK 4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik 4. celp dönemi 5 Kasım'da Bedelli askerlik başvurularının sona ermesinin ardından belli olması bekleniyor. 4. celp dönemi e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA BURADAN YAPILACAK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.

Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.

ÖĞRETMENLER BEDELLİ ASKERLİĞİ NE ZAMAN YAPACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının ortak girişimiyle, bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen öğretmenler, eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, 21 günlük temel askerlik eğitimlerini yarıyıl veya yaz tatilinde yerine getirebileceği açıklanmıştı.

İlgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce celp dönemi gelen ve temel askerlik eğitimi için çağrılan öğretmenlerin durumu konusunda da yeni bir adım atıldı. Millî Eğitim Bakanlığının Millî Savunma Bakanlığıyla yaptığı görüşmeler neticesinde, söz konusu düzenleme öncesinde kalan öğretmenlere de erteleme başvurusu imkanı getirildi. Temel askerlik eğitimine çağrılan öğretmenler, bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvuruda bulunarak temel askerlik eğitimlerini ilgili planlamaya göre yarıyıl veya yaz tatiline erteleyebilecek.

HAKİM, SAVCI VE AVUKATLARA BEDELLİ ASKERLİK MÜJDESİ!

Hakim ve savcıların bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilmeleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduklarını da anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, "Hakim, savcıların bedelli askerlikle ilgili adli tatilde bu haklarını kullanmaları için bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma Bakanlığı'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim, savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatille bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifahi olarak ilettik. Milli Savunma Bakanımız da bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etiller. Buna göre inşallah hakim, savcı ve avukat arkadaşlarımız adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanına kavuşacaklar" dedi.

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