Bedelli askerlik celp tarihlerinde değişiklik yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, tarafından 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

BAKANLIKTAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirilerek, “Yapılan değişikliğe göre, 16’ncı dönemde temel askerlik eğitimi alacakların 30 Mart olan sevk tarihleri 3 Nisan olarak değiştirildi. 19’uncu dönem için 20 Nisan´da birliklere teslim olacak yükümlülerin de yapılan değişiklilik gereği 22 Nisan’da gidecekler” denildi.