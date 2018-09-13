Bedelli askerlik düzenlemesi ile ilgili flaş gelişme... Bakanlık'tan yapılan son açıklamaya göre bedellin askerlik düzenlemesinden yararlanacak öğretmenler, 21 günlük askerlik eğitimlerini 3 aylık yaz tatili döneminde yapabilecekler...

İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açısından öğretmenlerin 21 günlük bedelli askerlik eğitimlerini sömestir veya yaz tatilinde yerine getirebilecekleri bildirildi.

İSİMLER MEB TARAFINDAN MSB'YE GÖNDERİLECEK

Bedelli askerlik için başvuru yapan veya başvuracak durumda olan öğretmenlerin bilgilerini isteyen Milli Eğitim Bakanlığı, bu isimleri Milli Savunma Bakanlığına gönderecek.

Bu kapsamda öğretmenler, eğitimin öğretimin aksamaması için sömestir ve yaz tatilinde 21 günlük bedelli askerlik eğitimine alınacak.

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