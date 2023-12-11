Haberler Gündem Bedelli askerlik ne kadar olacak? 2024 MSB bedelli askerlik ücreti açıklandı mı?

Bedelli askerlik ne kadar olacak? 2024 MSB bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? Yeni yılın iyice yaklaşmasıyla beraber bedelli askerlik ücreti bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu durumla ilgili olarak yurt genelindeki binlerce asker adayı; 2024 MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak gibi aramalar yapıyor. İşte, ayrıntılar... Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:59 facebook

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Bedelli askerlik ücreti ile ilgili aramalar başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi ile açıklanacak bedelli askerlik ücretlerine dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem bu sorulara hem de söz konusu ücretlere ilişkin diğer ayrıntılar...

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?



Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.