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        Haberler Gündem Bedelli askerlik ne kadar olacak? 2024 MSB bedelli askerlik ücreti açıklandı mı?

        Bedelli askerlik ne kadar olacak? 2024 MSB bedelli askerlik ücreti açıklandı mı?

        Yeni yılın iyice yaklaşmasıyla beraber bedelli askerlik ücreti bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu durumla ilgili olarak yurt genelindeki binlerce asker adayı; 2024 MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak gibi aramalar yapıyor. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:59
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        Bedelli askerlik ücreti ile ilgili aramalar başladı. 6 aylık enflasyon farkı ile belirlenecek olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi ile açıklanacak bedelli askerlik ücretlerine dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem bu sorulara hem de söz konusu ücretlere ilişkin diğer ayrıntılar...

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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        Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

        Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

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        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

        Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

        7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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