MSB açıkladı: Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu! İşte sorgulama ekranı...
Bedelli askerlik celp ve sevk dönemleri MSB tarafından duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre; 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. İşte 2024 bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...
Bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün son dakika duyurusuna göre; 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. İşte 2024 bedelli askerlik celp dönemleri ve sevk tarihleri...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu. 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bu ücret geçerli olacak.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.
Bedelli askerlik sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubaelerinden duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.
Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
MSB DUYURDU!
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı!
2024 BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHLERİ
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07 Mart 2024
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16 Mayıs 2024
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