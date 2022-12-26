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Bedelli askerlik ücreti 2023 senaryoları netleşti!

Bedelli askerlik senaryoları netleşmeye başladı. Bilindiği üzere bedelli askerlik ücreti memur zamlarıyla bilikte yılda iki defa zamlanıyor. 2023 yılında ise asgari ücret Ocak ayından yeniden zamlanacak. Peki eldeki veriler göz önüne alındığında 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte bedelli Askerlik ücreti 2023 tahminleriyle ilgili detaylar...

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  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Senaryolar netleşti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

    Bedelli askerlik ücreti 2023 senaryoları yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündemin ilk sıralarında yer alıyor. TÜFE oranlarına göre belirlenen memur maaş zammı sonrası bedelli askerlik ücreti yeniden şekillenecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Senaryolar netleşti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

    2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? 

    2023 1 Ocak tarihi itibariyle geçerli olacak bedelli askerlik ücreti şu an için belli değil ve konuşulan tüm rakamlar tahminler üzerinden yürütülüyor.

     
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Senaryolar netleşti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    2023 yılı bedelli askerlik ücreti 3 Aralık’ta açıklanması beklenen memur ve emekli maaş zammına göre belli olacak.

     
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Senaryolar netleşti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE TAHMİNLER NE YÖNDE?

    2023 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Temmuz 2022 itibariyle 5.253 TL olan asgari ücret yüzde 54,7 oranındaki zam ile 8 bin 506,8 TL oldu.

    Şimdi memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı merakla beklenirken, asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın memur maaşlarına da uygulanması halinde hangi rakamların ortaya çıkacağı konuşuluyor.

    Bu durumda ise yüzde 50 zam yansıtılan bedelli askerlik ücretinin 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükselmesi olası senaryolar arasında bulunuyor. 

     
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Senaryolar netleşti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

    Ancak bu zam oranının ne kadar olacağı 3 Aralık’ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları ile belli olacak.
  • BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 | Senaryolar netleşti! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR? 

    7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

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