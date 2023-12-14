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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 | MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak ve nereye ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Milyonlarca asker adayının gözü bu haberde! 2024 MSB bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı. Memur maaş zammına göre yılda iki kez belirlenen bedelli askerlik ücreti Ocak ayında yapılacak zamla birlikte yeniden şekillenecek. İşte 2024 bedelli askerlik ücretine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 12:56 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:56
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        Yeni yılın emekli ve memur zammı TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Memur aylık katsayısına göre 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri hesaplanacak. Temmuz ayında yapılan zammın ardından 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 TL olarak belirlenmişti. 5 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler 2024 yılında yapılacak zam oranına çevrildi. İşte 2024 bedelli askerlik ücretine ilişkin merak edilenler...

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        TEMMUZ'DA 122 BİN 351 TL OLDU!

        Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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        Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

        Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

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        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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