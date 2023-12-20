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Vatani görevini yerine getirmek için askerlik görevi yapacak milyonlarca vatandaş bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise 2024 yılında bedelli askerliğin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...