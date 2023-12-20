Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.725,86 %-0,83
        DOLAR 29,0957 %0,01
        EURO 31,9183 %-0,14
        ALTIN 1.908,40 %-0,01
        FAİZ 36,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,57 %0,21
        BITCOIN 42.690,00 %0,46
        GBP/TRY 37,0229 %-0,10
        EUR/USD 1,0965 %-0,12
        BRENT 79,22 %-0,01
        ÇEYREK ALTIN 3.120,24 %-0,01
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Bedelli askerlik ücreti: 2024 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Bedelli askerlik ücreti için gözler TÜİK enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur zammının netleşmesiyle beraber Ocak ayı bedelli askerlik ücreti de kesinleşecek. Zamların açıklanmasıyla beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlayacak. Peki, 2024 yılında bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 07:16 Güncelleme: 20.12.2023 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Vatani görevini yerine getirmek için askerlik görevi yapacak milyonlarca vatandaş bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise 2024 yılında bedelli askerliğin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...

        2

        BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ'DA 122 BİN 351 TL OLDU!

        Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.

        3

        2024 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

        4

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

        Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

        5

        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi öldü
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        Motosiklette akrobatik hareketlere ceza yağdı
        Motosiklette akrobatik hareketlere ceza yağdı
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri!
        Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici
        Abdullah Avcı: Türk futbolu adına üzüntü verici
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        Kaza mı cinayet mi?
        Kaza mı cinayet mi?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"