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SEYYANEN ZAMDAN ETKİLENMEDİLER

Temmuz ayında memur maaşlarına yüksek zam yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak zammın nasıl yapılacağı belli değildi. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorlardı.

Ancak, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı.

Böylece, 2023'ün ocak – haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122.350,80 TL'ye çıkartıldı.

Örneğin, seyyanen zam 8.077 TL yerine 3.150 TL'de tutulsaydı en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti. Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.

Yüzde 17.55'lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.