Bedelli askerlik ücretleri değişti! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz ayı memur zamları da netleşmiş oldu. Memur maaş zammının belli olmasıyla birlikte bedelli askerlik zamları da netleşti. Peki, bedelli askerlik zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2023 Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerin merak ettiği yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu. 2023 yılının Ocak – Haziran döneminde 104.084 TL olarak ödenen bedelli askerlik ücreti dört yılda yüzde 290 artarak 122.350,80 TL'ye yükseldi.