Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili detaylar belli oldu. Torba yasa ile TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre 31 Aralık 1993 tarihi itibarıyla 25 yaşını dolduranlar 15 bin lira bedel ve 21 günlük zorunlu eğitim şarı ile bedelli askerlikten yararlanabilecekler. Halihazırda çalışan ve bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise; bedelli askerlik yapanlar tazminat alabilir mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki; bedelli askerlik yapanlar tazminat (kıdem tazminatı) alabilir mi? İşte cevabı...

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR TAZMİNAT ALABİLECEK Mİ?

21 günlük zorunlu eğitimin bedelli askerlik düzenlemesinde yasalaşması halinde bedelli askerlik yapanlar iş yerlerinden kıdem tazminayı alabilecekler.

Normal şartlarda beedelli askerlik ile askerlik görevini yerine getirenler için ise kıdem tazminatı söz konusu değildir. Çünkü bedelli askerlikte çalışmayı engelleyecek bir durum ortaya çıkmamakta, belirlenen bedeli ödeyen asker adayları tıpkı askerliklerini yapmış gibi terhis kâğıdını alabilmektedir. Ancak 21 gün askerlik yapma zorunluluğu getirildiğinde işten ayrılma durumu söz konusu olduğu için kıdem tazminatı alma durumu da berberinde gündeme geliyor.

1475 sayılı eski iş kanunu'nun 14.maddesi 4857maddesine muvazzaf askerlik için iş yerlerinden ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyor. Bedel ödenmesine rağmen 21 günlük süre için iş yerinden ayrılanlar kıdem tazminatı alabiliyorlar. Bununla beraber 21 gün şartının yasalaşması halinde askere gidenler kıdem tazminatı alma hakkını elde ettikleri gibi işsizlik maaşı alma hakkını da elde edebiliyorlar.

ASKERE GİDENLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Askere gidenlerin kıdem tazminatı ile ilgili hükümler 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlenmiş durumda. Buna göre askere giden çalışanlar belirli koşulları yerine getirmeleri halinde işverenlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyorlar. Şartları yerine getiren çalışanına kıdem tazminatını vermeyen işveren ise hak gaspı yapmış olur ve çalışan yasal yollardan kıdem tazminatını işverenden alır.

ASKERE GİDENLER KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALIR?

Askere gidenlerin kıdem tazminatı almaları için gerekli şartların 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde düzenlendiğini belirtmiştik. İlgili kanuna göre Askerlik Şubesinden sevk belgesini alan çalışan bu belgeyle sözleşmenin feshini talep eden dilekçeyi çalıştığı kuruma verir. Dilekçe hemen işleme konur ve sözleşme feshedilir. Sözleşmenin feshedilmesinin ardından işveren çalışanına kıdem tazminatını vermekle yükümlüdür. Ancak çalışan, sözleşmenin feshinin ardından başka bir kuruluşta işe başlarsa kıdem tazminatı (askerlik tazminatı) hakkını kaybeder.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı çalışanları işten çıkarılmaları veya askere gitmeleri durumunda çalıştıkları kurumdan aldıkları tazminattır. Kıdem tazminatı çalışılan her yılın karşılığı olarak çalışanın 30 günlük brüt maaşıdır. Askere gidenler sevk kağıtlarını aldıktan sonra sözleşmelerini feshederlerse kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Kıdem tazminatının ne olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Askere giderken alınan kıdem tazminatı ise halk arasında askerlik tazminatı olarak adlandırılıyor. Yani, askerlik ve kıdem tazminatı aynı şekilde hesaplanıyor.

Kıdem tazminatını hesaplamak isteyen çalışanlar, aldıkları son brüt maaşla, çalıştıkları yılı çarparak tazminatlarını hesaplarlar. Örnek verecek olursak 3 yıldır çalıştığı iş yerinden askere gitmek için ayrılan ve son brüt maaşı 3 bin lira olan bir çalışan 9 bin lira kıdem tazminatı alır. Yemek ve ulaştırma gibi ücretler de brüt maaş içerisinde yer alır.

2018 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Kıdem tazminatında belirli bir üst limit var. 2018 yılı için tavan aylık 5.001,76 lira olarak belirlendi. Yani son brüt maaşınız bu tavan tutarın üzerinde olursa hesaplama tavan tutar üzerinden yapılır. Yani brüt maaşınız 6 bin de olsa kıdem tazminatınız 5.001,76 lira üzerinden hesaplanır.

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