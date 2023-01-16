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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi sorgulama

2023 yılının başlamasıyla beraber bedelli askerlik yerlerine dair aramalar da iyice yoğunlaşmış durumda. Yeni yıl itibariyle silah altına girecek binlerce asker adayı, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, detaylar...

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  • Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi sorgulama ekranı

    Yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız dönem itibariyle bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağına ilişkin de aramalar başlamış durumda. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak son durumu derledik...
  • Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi sorgulama ekranı

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSB tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

     
  • Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi sorgulama ekranı

    SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

    Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

     
  • Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi sorgulama ekranı

    2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

    Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

    · 02 Şubat 2023

    · 02 Mart 2023

    · 06 Nisan 2023

    · 04 Mayıs 2023

    · 31 Mayıs 2023

     
  • Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik celp ve sevk tarihi sorgulama ekranı

    · 06 Temmuz 2023

    · 10 Ağustos 2023

    · 07 Eylül 2023

    · 05 Ekim 2023

    · 09 Kasım 2023

    · 07 Aralık 2023

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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