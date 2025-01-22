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        Haberler Bilgi Gündem BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2025 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım sürüyor. 2025 yılına ait bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları belli olacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından son dakika duyurusu ile açıklanacak bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 21:37 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:37
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        Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarında bekleyiş devam ediyor. e-Devlet üzerinden erişime sunulacak olan bedelli askerlik yerleri, MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Bu kapsamda bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih yükümlüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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        BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

        2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak Perşembe günü e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

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        Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.

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        BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını vatandaşlar e-Devlet sistemi ya da askerlik şubelerinden kolaylıkla öğrenebilecek. e-Devlet sisteminden bakacak olan vatandaşların MSB işlemleri altında bulunan "Askerliğim" ekranına tıklamaları gerekiyor.

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        2025 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        02 Şubat 2025

        01 Mart 2025

        03 Nisan 2025

        08 Mayıs 2025

        12 Haziran 2025

        10 Temmuz 2025

        07 Ağustos 2025

        04 Eylül 2025

        07 Ekim 2025

        06 Kasım 2025

        04 Aralık 2025

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