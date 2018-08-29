Bedelli askerlik uygulamasından yararlanacakların birinci celp döneminde 21 günlük temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri belli oldu.

15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek ilk 12 bin yükümlünün askerlik birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları dün e-Devlet üzerinden ilan edildi. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alacakları birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler, yükümlülerin adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

DİĞER CELPLER DE YOLDA

Milli Savunma Bakanlığı’nca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül’de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim’de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim’de yapılacağı açıklanmıştı.

İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül’de, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül’de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise bedelli askerlik başvuru süresinin sona ereceği 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

İŞLEMİ GECİKEN KAPSAM DIŞI

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacak.

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