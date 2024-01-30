Beden hatıra defteri: Dövmelerinden pişman kişilerin fotoğrafları
Dövmeler, birçok insan için kişisel ve estetik anlam ifade eden bir yere sahiptir. Ancak bazı insanlar, zamanla dövmelerinden pişmanlık duyabiliyor ve bu kararlarını geri almak istiyorlar. Peki, kötü sonuçlanmış dövmeleri görmek ister misiniz? İşte, sizin için sosyal medyada paylaşılmış hayal kırıklığı yaratan dövme fotoğrafları...
Kötü dövmeler genellikle 2 şeyin birleşimidir: Kötü tasarım seçimi veya kötü uygulama. Bazen zihinde oluşturulan güzel dövme fikriyle gerçekler uyuşmayabilir, böyle durumlarda insanlar pişman olabilir ve bunu sosyal medyada paylaşabilirler. İşte, dövmelerini beğenmeyen insanların paylaştıkları fotoğraflar ve yorumları...
''Yaparken dahiyane bir fikir gibi gelmişti.''
''Pinocchio'nun yazımını sanırım ben yanlış biliyormuşum, dövmecim benim için doğrusunu(!) yaptı.''
''Bu göz hakkında yorum yapmak istemiyorum.''
''Freddie Mercury hariç herkese benzedi.''
''Dövmem tamamlanmamış gözüküyor.''
''Snoop Dogg yüzüne yumruk yemiş gibi duruyor.''
''İlk seansın bittiğini söylediler, bu noktadan sonra çok düzelebileceğini sanmıyorum.''
''Bu fotoğrafın tatlı bir tasviri olması gerekirken korku filmi karakterine döndü.''