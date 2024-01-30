Beden hatıra defteri: Dövmelerinden pişman kişilerin fotoğrafları

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Kötü dövmeler genellikle 2 şeyin birleşimidir: Kötü tasarım seçimi veya kötü uygulama. Bazen zihinde oluşturulan güzel dövme fikriyle gerçekler uyuşmayabilir, böyle durumlarda insanlar pişman olabilir ve bunu sosyal medyada paylaşabilirler. İşte, dövmelerini beğenmeyen insanların paylaştıkları fotoğraflar ve yorumları...