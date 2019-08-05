Mesajda, "Yelken Milli Takımı Antrenörümüz Cemal Özdiyar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Cemal Özdiyar'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ile tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR