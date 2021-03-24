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Bediüzzaman Said Nursi vefatının 61. yılında Diyarbakır'da anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Bediüzzaman Said Nursi'nin vefatının 61. yılı dolayısıyla "Üstada Saygı" temasıyla anma programı düzenlendi.

Bediüzzaman Said Nursi vefatının 61. yılında Diyarbakır'da anıldı
AA

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfınca hazırlanan Bediüzzaman Said Nursi'nin yaşamının anlatıldığı ve 29 dakika süren sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Hatip Yıldız, yaptığı konuşmada, Said Nursi'nin eserleri ve yaşamı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Nursi'nin 1914'te 1. Dünya Savaşı'nda talebeleriyle birlikte gönüllü milis alayı kurduğunu, Ermeni ve Ruslarla mücadele ettiğini, pek çok masumun hayatının kurtarılmasını sağladığını belirten Yıldız, savaşta insanlar can derdine düşerken Nursi'nin at sırtında tefsir yazmaya başladığını anlattı.

Yıldız, Nursi'nin yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen Risale-i Nur'u tamamlayıp ön plana çıkardığını aktardı.

Anma programı, Said Nursi'nin yazdığı eserlerin yer aldığı serginin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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