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Bedri Gencer kimdir? Yıldız Teknik Bedri Gencer kaç yaşında ve nereli?

Bedri Gencer kimdir? sorusu gündeme düşerken, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Bedri Gencer'i öğrenciler protesto etti. Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımda afetleri çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına bağlayan Profesör Bedri Gencer tepki çekmişti. İşte Bedri Gencer'e dair bilgiler...

Bedri Gencer

Bedri Gencer, Konya'da 8 Nisan 1968 tarihinde dünyaya geldi. Gencer, İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim hayatında Mimar Sinan Üniversitesi'nden 1991 yılında Sosyoloji lisansı, Marmara Üniversitesi'nden 1993'de İktisat Tarihi yüksek lisansı, İstanbul Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler doktora derecesi ise 1998'de tamamladı.

Doçent unvanını 2004'de siyaset bilimi alanında aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'ne 2009 yılında profesör olarak atandı. Sosyal ve siyasal teori alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2009 yılında çıkan İslam'da Modernleşme, 1839-1939 adlı eseri, Türkiye'de ses getirdi.

ESERLERİ

- İslam'da modernleşme

- Modernliğin Hikmetinden Sual

- Hikmet Kavşağında

- Edmund Burke ile Ahmed Cevde

- İslam'da Modernleşme (1839-1939)

- Hikmet Kavşağında Edmund Burke ile Ahmed Cevdet

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