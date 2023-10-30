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Bedriye Kılıç öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te haftlardır şüpheli kaybıyla iligli program yapılan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'tan gelen haber kamuoyunu sarstı. Genç kadının kaybıyla ilgili şüphelerin odağındaki isim olan eşi Tayfur Kılıç anne ve babasıyla birlikte gözaltına alındı. Gözaltında ifadesine başvurulan Kılıç, Bedriye Kılıç'ın başına neler geldiğini itiraf etti. İşte Müge Anlı'daki Bedriye Kılıç olayında son durum...