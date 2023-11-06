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"KAPALI KAPILAR ARDINDA İLİŞKİLERİ VAR"



Öte yandan Behati Prinsloo, üçüncü bebeğine hamileyken Adam Levine'in kendisini aldattığı konuşuluyordu. Sosyal medya fenomeni Sumner Stroh, paylaştığı videoda Levine'in, kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını ve o zamandan bu yana da kapalı kapılar ardında bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.

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"DOĞACAK BEBEĞİNE BENİM ADIMI KOYMAK İSTEDİ"



Summer Stroh, hatta iddiasını bir adım daha ileri taşıyarak, Adam Levine'in doğacak bebeğine kendi adını koymak için izin istediğini de söylemişti.



Adam Levine'nin Sumner Stroh'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajda bir bebeklerinin dünyaya geleceğini belirtip, "Erkek olursa' Sumner' adını vermek istiyorum. Senin için sorun mu?" diye sorduğunu ileri sürmüştü.