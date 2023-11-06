Doğumdan dokuz ay sonra açıkladı
Behati Prinsloo, Adam Levine ile birlikteliğinden dünyaya gelen üçüncü çocuklarının cinsiyetini açıkladı. Prinsloo, doğumdan dokuz ay sonra bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu
2014'te dünyaevine giren Adam Levine ile Behati Prinsloo, daha önce ihanet haberleriyle gündeme gelmişti. Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkması uzun süre gündem olmuştu.
Dusty Rose ile Gio Grace adında iki çocuğu bulunan çift, kısa bir süre sonra üçüncü kez anne ve baba olmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.
DOĞUMDAN DOKUZ AY SONRA BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI
Çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmayan ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan ikiliden Prinsloo, doğumundan dokuz ay sonra bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü model, 'Mother Daze' adlı podcast'te erkek bebek sahibi olduklarını paylaştı. Behati Prinsloo, henüz oğlunun adını ise duyurmadı.
"GÖBEK BAĞINI EŞİM KESTİ"
Behati Prinsloo, ayrıca şubat ayında doğan oğlunun göbek bağını eşi Adam Levine'in kestiğini söylemişti.
"KAPALI KAPILAR ARDINDA İLİŞKİLERİ VAR"
Öte yandan Behati Prinsloo, üçüncü bebeğine hamileyken Adam Levine'in kendisini aldattığı konuşuluyordu. Sosyal medya fenomeni Sumner Stroh, paylaştığı videoda Levine'in, kendisine Instagram üzerinden mesaj attığını ve o zamandan bu yana da kapalı kapılar ardında bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü.
"DOĞACAK BEBEĞİNE BENİM ADIMI KOYMAK İSTEDİ"
Summer Stroh, hatta iddiasını bir adım daha ileri taşıyarak, Adam Levine'in doğacak bebeğine kendi adını koymak için izin istediğini de söylemişti.
Adam Levine'nin Sumner Stroh'a sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajda bir bebeklerinin dünyaya geleceğini belirtip, "Erkek olursa' Sumner' adını vermek istiyorum. Senin için sorun mu?" diye sorduğunu ileri sürmüştü.
"BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"
Adam Levine, yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı konulara açıklık getirmek istediğini belirtmişti.
Levine, mesajında eşinin ve çocuklarının hayatındaki en önemli insanlar olduğunu da belirtmişti. Adam Levine, sonra da tüm sorumluluğu aldığını vurgulayıp, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diye yazmıştı.
"ÇİZGİYİ AŞTIĞIMIN FARKINDAYIM"
Adam Levine, Sumner Strohe ile ilişki yaşamadığını ifade ederek, "Eşimin dışında başka bir kadınla flört eder gibi konuşmam doğru değildi. Bir ilişkimiz olmadı. Fakat hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Reuters, AP