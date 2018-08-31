Beijing Baxy - Qingdao Hainiu düellosu

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Beijing Baxy ile Qingdao Hainiu, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. 24 puanlı Beijing Baxy 14. sırada bulunuyor, Qingdao Hainiu 31 puana sahip ve 6. sırada. Beijing Baxy, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Qingdao Hainiu, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 327 kodlu maçı oynayanlar; Beijing Baxy galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Qingdao Hainiu galibiyet oranı 0.00.

Beijing Baxy son hafta oynanan Dalian Yiteng maçında 3-1 yenildi.

Qingdao Hainiu, Meizhou Kejia karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Beijing Baxy, 12 gol attı ve 9 gol yedi.

Qingdao Hainiu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Qingdao Hainiu, 23 gol atarken 20 gol yedi.

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