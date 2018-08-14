Beijing Baxy - Shenzhen Ruby maçı öncesi rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Beijing Baxy, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Shenzhen Ruby takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. Maç öncesi Beijing Baxy 21 puanla 10. sırada, Shenzhen Ruby 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Beijing Baxy son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shenzhen Ruby son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 522. İddaa'da Beijing Baxy kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Shenzhen Ruby kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Beijing Baxy önceki hafta Dalian Yiteng mücadelesinde 3-1 yenildi.

Shenzhen Ruby ise Nanchang Bayi maçında 0-0 berabere kaldı.

Beijing Baxy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Beijing Baxy, kendi sahasında 11 gol attı, 8 gol yedi.

Shenzhen Ruby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shenzhen Ruby, 10 gol atarken 8 gol yedi.

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