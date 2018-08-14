Beijing Guoan - Dalian Aerbin maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Beijing Guoan, 14 Ağustos 2018 Salı günü Dalian Aerbin takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Beijing Guoan 36 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Dalian Aerbin 16 puanda ve 14. sırada. Beijing Guoan, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Dalian Aerbin, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 401 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beijing Guoan kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 5.00, Dalian Aerbin sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Beijing Guoan önceki hafta Shanghai Shenhua mücadelesinde 0-3 kazandı.

Dalian Aerbin, Henan Jianye karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Beijing Guoan, 28 gol attı ve 16 gol yedi.

Dalian Aerbin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dalian Aerbin, 2 gol atarken 21 gol yedi.

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