Beijing Guoan - Hebei Zhongji sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Beijing Guoan ile Hebei Zhongji, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Beijing Guoan 29 puanla 1. sırada, Hebei Zhongji 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Beijing Guoan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Hebei Zhongji son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 491 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beijing Guoan kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.75, Hebei Zhongji sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Beijing Guoan son haftadaki Changchun YaTai müsabasında 1-2 yenildi.

Hebei Zhongji, Shandong Luneng karşılaşmaında 5-4 yenildi.

Beijing Guoan, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 11 gol yedi.

Hebei Zhongji ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hebei Zhongji, 11 gol atarken 11 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ