Beijing Guoan - Henan Jianye maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Beijing Guoan ile Henan Jianye, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Beijing Guoan 22 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Henan Jianye 11 puanda ve 14. sırada. Beijing Guoan son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Henan Jianye, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 488. İddaa'da Beijing Guoan kazanır 1.25, berabere biter 4.00, Henan Jianye kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Beijing Guoan son hafta oynanan Changchun YaTai maçında 1-2 yenildi.

Henan Jianye, Tianjin Teda karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Beijing Guoan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Beijing Guoan, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

Henan Jianye ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Henan Jianye, 3 gol atarken 7 gol yedi.