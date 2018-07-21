Beijing Guoan - Tianjin Songjiang maçı rakamları

Beijing Guoan ve Tianjin Songjiang, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Beijing Guoan 25 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Tianjin Songjiang 18 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Beijing Guoan, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 363 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Beijing Guoan kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tianjin Songjiang sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Beijing Guoan son hafta oynanan Changchun YaTai maçında 1-2 yenildi.

Tianjin Songjiang ise Guangzhou karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Beijing Guoan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Beijing Guoan, kendi sahasında 15 gol attı, 9 gol yedi.

Tianjin Songjiang, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tianjin Songjiang 9 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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