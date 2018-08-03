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BEIN MEDIA ile BBC Studios ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı

Digiturk ve ABD merkezli Miramax stüdyolarını bünyesinde bulunduran beIN MEDIA GROUP, BBC Group’un bağlı kuruluşu ve küresel içerik sağlayıcısı BBC Studios ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

03.08.2018 - 14:12 | Güncelleme:

Üç yıllık süreyi kapsayacak olan anlaşma, BBC Studios’un Londra’daki merkezinde, BBC Studios Küresel Piyasalar Başkanı Paul Dempsey ve Digiturk CEO’su ve beIN MEDIA GROUP İcra Kurulu Başkan Vekili Yousef Al-Obaidly tarafından imzalandı.

Anlaşmayla birlikte, her iki şirketin stratejik önceliği kapsamındaki ilişkiler güçlendirilerek devam ettirilecek. Anlaşma, BBC’nin halihazırda beIN platformlarında yayınlanan içeriklerinin yanı sıra BBC Studios’un başka dijital içeriklerinin de beIN tarafından alınmasına yönelik imkanların araştırılmasını; BBC Studios ve beIN’in birlikte yeni içerik geliştirme fırsatlarını belirlemesini de amaçlıyor.

Söz konusu anlaşmaya ayrıca, Katar pazarına ilişkin prodüksiyon ve yeni içerik geliştirme imkanlarının araştırılması ve bilgi alışverişi amaçlı işbirliği de dahil edildi.

OLDUKÇA HEYECANLIYIZ

Yousef Al-Obaidly, “BBC Studios ile olan güvene dayalı ortaklığımızı daha da ileri taşıdığımız için oldukça heyecanlıyız. Bu anlaşma, organizasyonlarımız arasındaki kültürel işbirliğine yönelik yeni bir dönüm noktası oluşturdu. Bunun yanı sıra müşterilerimize, öne çıkan özgün içeriğin, en son yeniliklerin ve nihayetinde de daha fazla katma değerin sağlanması için, dünyanın en güçlü eğlence markalarından ikisini biraraya getirdi. Ayrıca, BBC Studios’un, beIN MEDIA GROUP’la birlikte, Katar’daki daha geniş iş fırsatlarını belirlemeye yönelik niyetini de memnuniyetle destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Paul Dempsey ise, “Bu anlaşma, beIN MEDIA GROUP ile olan başarılı ortaklığımız kapsamında, prodüksiyon konusundaki uzmanlığımızı, daha geniş bir uluslararası izleyici kitlesine ulaştırma amacı taşıyor. Ayrıca, dünya çapında programlar oluşturmaya yönelik olarak, ortaklarımızla birlikte küresel alanda hareket etme kararlılığımızı da ortaya koyuyor” dedi.

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