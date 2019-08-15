beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Trabzonspor Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2019
08:45 SHAKHTAR - HOFFENHEIM
10:30 LIVERPOOL - CHELSEA
12:30 SÜPER KUPA ÖZEL
13:30 ÖZEL RÖPORTAJ ATIBA HUTCHINSON
13:45 STSL TOP 100 GOL
14:45 ANTALYASPOR - BB ERZURUMSPOR
16:30 WE WERE CHAMPIONS
17:30 MAÇ ÖZETLERİ
18:00 MAÇ ÖZETLERİ
18:30 DÜNDEN BUGÜNE
19:00 TÜRK FUTBOLUNUN DOZERİ CEMİL
19:30 AVRUPA LİGİ ÖZEL
20:30 TRABZONSPOR - SPARTA PRAHA
22:30 AVRUPA LİGİ ÖZEL
23:30 TRABZONSPOR - SPARTA PRAHA
BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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