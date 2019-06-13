beIN Sports'tan çekilme açıklaması!

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un dünkü genel kurulda söylediği "Yayıncı kuruluş Türkiye'den çekilmek istiyor" açıklaması gündemi sarsmıştı. Kulluk, bu sözler için düzeltme yayımlarken beIN Sports'tan da açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF’ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir.

- Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir.

- Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır.

- Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."