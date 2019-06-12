İsrail'in en çok taraftara sahip kulübü olan Beitar Jerusalem, Maccabi Netanya'dan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Ali Mohamed'i 1,7 milyon Euro'ya transfer etmişti ancak bu transfer beklediği etkiyi yaratmadı.

Kulübün fanatik taraftar grubu "La Familia" ülke basınına bir açıklama yaptı ve futbolcunun adının değişmesi yönünde çağrıda bulundu.

2013 yılında Çeçenistan'ın Rusya'daki temsilcisi Terek Grozny'de forma giyen Zaur Sadayev ve Dzhabrail Kadiyev, Beitar Jerusalem'e transfer olmuş ve taraftarlar bu hamleye sert tepki göstermişti.

Beitar, İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp konumunda. Beitar Jerusalem'in taraftarları, maçlarda sık sık "Araplara Ölüm" sloganları atıyor. Kulüp bu nedenle geçmişte İsrail Futbol Federasyonu tarafından cezaya çarptırılmıştı.

Beitar Jerusalem geçen sene de ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından dolayı adını "Beitar Trump Jerusalem" olarak değiştirmiş ve bununla gündeme gelmişti.