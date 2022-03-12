Beka Beka için Galatasaray açıklaması

Rusya ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka için menajerinden transfer açıklaması geldi. Fransız oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile anlaştığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sporx'in aktardığına göre Beka Beka'nın menajeri açıklamasında, "Galatasaray haberleri doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp, kalmak istemediği konusunda da henüz yeterince bilgi sahibi değiliz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Rus ekibinde 17 maça çıkan genç futbolcu, arkadaşlarına 3 kez gol pası verdi.